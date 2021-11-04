Стоимость криптовалютного токена Squid Game упала до нуля, мошенники сбежали с более чем 2 миллионами долларов

Squid Game стала сенсацией во всем мире, развлекая миллионы поклонников. Стриминговый гигант Netflix также намекает на второй сезон сериала. В то время как телешоу принесло Netflix и новым подписчикам большие деньги, на безумном увлечении Squid Game происходили мошенничества и атаки вредоносных программ. Выявлена ​​новая афера с криптовалютой на 2 миллиона долларов. Крипто-монета $ SQUID, недавно продавалась всего за 12 центов, и, учитывая популярность шоу, за короткий промежуток времени она достигла пика в 2800 долларов. Но опять же, что неудивительно, валюта обвалилась, в результате чего многие остались в недоумении.

Если говорить о деталях, 26 октября крипто-монета под названием $ SQUID была запущена группой, не принадлежащей к создателям шоу и как ожидалось, монета показала экспоненциальный рост. Первоначально он торговался по цене 12 центов и достиг пика в 2800 долларов. Однако он начал рушиться, и в одном случае цена упала до одной трети одного цента. Похоже, что $ SQUID с самого начала был мошеннической монетой. Создается впечатление, что создатели высосали все средства из вкладчиков и исчезли. Сайт монеты Squid Game и аккаунт Medium исчезли, но архивная версия сайта все еще существует. Твиттер-аккаунт монеты был удален из-за «подозрительной активности».
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