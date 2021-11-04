Стоимость криптовалютного токена Squid Game упала до нуля, мошенники сбежали с более чем 2 миллионами долларов

Если говорить о деталях, 26 октября крипто-монета под названием $ SQUID была запущена группой, не принадлежащей к создателям шоу и как ожидалось, монета показала экспоненциальный рост. Первоначально он торговался по цене 12 центов и достиг пика в 2800 долларов. Однако он начал рушиться, и в одном случае цена упала до одной трети одного цента. Похоже, что $ SQUID с самого начала был мошеннической монетой. Создается впечатление, что создатели высосали все средства из вкладчиков и исчезли. Сайт монеты Squid Game и аккаунт Medium исчезли, но архивная версия сайта все еще существует. Твиттер-аккаунт монеты был удален из-за «подозрительной активности».