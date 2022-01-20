Стоимость процессоров Intel, AMD и Nvidia будет расти, поскольку TSMC повышает цены

Продолжающаяся нехватка полупроводников нанесла ущерб ценам на компоненты ПК, такие как процессоры и графические процессоры, в 2021 году и похоже, что 2022 год может быть еще хуже.

Согласно отчету, начиная с этого года тайваньский полупроводниковый гигант TSMC уже поднял свои котировки на 10-20% как для старых, так и для продвинутых узлов. Это означает, что основные клиенты TSMC, такие как AMD, Intel и Nvidia в ближайшем будущем также увеличат цены на свою продукцию.

Для AMD повышение цен, вероятно, коснется всего спектра процессоров, включая 7-нм процессоры Zen 2 (Ryzen 3000) и Zen 3 (Ryzen 5000), а также будущие 5-нм процессоры Ryzen 7000. Ожидается, что в будущем графические процессоры AMD на базе RDNA 2 станут более дорогими, поскольку они также зависят от 7-нм техпроцесса TSMC.

Говоря о графических процессорах, Nvidia недавно повысила MSRP для нескольких карт серии RTX 3000 и судя по отчету, предстоящая серия 4000 компании, как ожидается, будет еще дороже, поскольку она переключила узлы с Samsung на 5-нм TSMC для своего следующего поколения. Nvidia уже внесла предоплату TSMC за долгосрочные заказы на 5-нм чипсеты для графических процессоров серии RTX 4000, начиная с 2022 года.

Переходя к Intel, ожидается, что калифорнийский гигант меньше всего пострадает от этой новой разработки, поскольку большую часть своих чипов он производит самостоятельно. Однако в отчете говорится, что Intel также будет повышать цены по нескольким причинам, в том числе из-за увеличения стоимости производства плат, переданных на аутсорсинг TSMC. Фирма также строит новые фабрики, чтобы обеспечить собственное производство чипов на основе передовых узлов, что даст Intel больше стимулов для повышения затрат, чтобы окупить дополнительные инвестиции.
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