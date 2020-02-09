Stream S07 внешний жесткий диск компании Silicon Power

Stream S07 предлагает до 8 Тб дискового пространства. 3.5 дюймовый внешний диск Silicon Power сочетает в себе функциональность и необычный дизайн камня с трещиной, которая служит не только как эстетика корпуса, а еще и источник вентиляции.

Накопитель использует USB 3.2 Gen 1 интерфейс с передачей данных до 5 Гб/с. Внешний жесткий диск оснащен встроенным неоновым синим светодиодом.

Накопитель совместим с множеством устройств, таких как Smart TV, позволяя вам записывать фильмы и телепередачи прямо на диск.