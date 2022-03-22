Suzuki и SkyDrive подписали соглашение о разработке летающих автомобилей

Японский автопроизводитель Suzuki и компания SkyDrive, занимающаяся производством летающих автомобилей, заявили во вторник, что подписали соглашение о сотрудничестве в области исследований, разработки и маркетинга электрических автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой.

В совместном заявлении две компании заявили, что они также будут работать над открытием новых рынков с первоначальным акцентом на Индию, где Suzuki принадлежит примерно половина автомобильного рынка. Suzuki объявила в воскресенье, что планирует инвестировать 100 млн. рупий в производство электромобилей и аккумуляторов. SkyDrive со штаб-квартирой в Токио, основанная в 2018 году, включает в себя крупные японские предприятия, такие как торговый дом Itochu, технологическую фирму NEC и подразделение энергетической компании Eneos Holdings, среди основных акционеров. Согласно информации на веб-сайте, в 2020 году компания привлекла в общей сложности 5,1 миллиарда иен в виде фондов серии B. SkyDrive в настоящее время занимается разработкой компактного двухместного летающего автомобиля с электроприводом и планирует полномасштабное производство.
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