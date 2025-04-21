Synology ограничит поддержку некоторых дисков

При этом, важно понимать, что текущие устройства остаются вне зоны действия этих ограничений — ни ранее выпущенные модели, ни начальные линейки J и Value они не затронут. Официально Synology объясняет эти меры заботой о стабильности и надёжности. По словам представителей компании, внутренние тесты показали, что сертифицированные накопители работают стабильнее и имеют меньше проблем с совместимостью. С технической точки зрения это может быть правдой, но, по сути, пользователям предлагают отказаться от гибкости в пользу контролируемой экосистемы. Это вызывает вполне закономерное раздражение — да, компания не делает это резко, как, скажем, производители принтеров, которые блокируют сторонние расходники через прошивки, но итог тот же — меньше свободы и потенциально больше затрат.