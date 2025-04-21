Synology ограничит поддержку некоторых дисков

Судя по информации западных источников, компания Synology готовится ввести новые ограничения на использование сторонних жёстких дисков в своих будущих NAS-устройствах, и это может не самым приятным образом отразиться на пользователях. Речь идёт о моделях серии Plus, которые будут выпускаться с 2025 года. По официальной информации, только фирменные накопители Synology и те, что прошли сертификацию, получат возможность использовать весь функционал системы. Это значит, что если вы вставите в такой NAS диск от другого производителя, скорее всего, вы не сможете объединять хранилище в пулы или использовать встроенные средства анализа состояния дисков.

При этом, важно понимать, что текущие устройства остаются вне зоны действия этих ограничений — ни ранее выпущенные модели, ни начальные линейки J и Value они не затронут. Официально Synology объясняет эти меры заботой о стабильности и надёжности. По словам представителей компании, внутренние тесты показали, что сертифицированные накопители работают стабильнее и имеют меньше проблем с совместимостью. С технической точки зрения это может быть правдой, но, по сути, пользователям предлагают отказаться от гибкости в пользу контролируемой экосистемы. Это вызывает вполне закономерное раздражение — да, компания не делает это резко, как, скажем, производители принтеров, которые блокируют сторонние расходники через прошивки, но итог тот же — меньше свободы и потенциально больше затрат.
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