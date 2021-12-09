Synology представляет новейшие твердотельные накопители SATA FlashStation FS2500

Линейка твердотельных накопителей Synology с интерфейсом SATA, выпущенная в прошлом году для удовлетворения все более строгих требований в отношении надежности и стабильной производительности, зарекомендовала себя как надежное устройство для обеспечения ИТ-операций в различных сценариях с высокими требованиями. Диски Synology разрабатываются совместно с целым стеком инженеров, отвечающих за каждую систему хранения, для обеспечения полной интеграции оборудования и программного обеспечения.
Твердотельные накопители SAT5210 обеспечивают лучшую в своем классе согласованность и надежную производительность для флеш-хранилищ и задач кэширования.