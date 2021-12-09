Synology представляет новейшие твердотельные накопители SATA FlashStation FS2500

Сегодня Synology объявила о выпуске FlashStation FS2500, новейшего дополнения к линейке серверов All-Flash, а также об обновлении своего портфеля твердотельных накопителей SATA с дисками SAT5210. FS2500 разработан для решения бизнес-ИТ-приложений, требующих быстрого хранения данных с малой задержкой, включая виртуальные машины и постпроизводственные работы. Компактное шасси высотой 1U вмещает 12 отсеков SATA 2,5 дюйма, обеспечивая достаточную емкость и простую установку. Устройство обеспечивает производительность произвольного чтения/записи более 170 000/82 000 и имеет два порта 10 GbE с местом для расширения 10/25 GbE.

Линейка твердотельных накопителей Synology с интерфейсом SATA, выпущенная в прошлом году для удовлетворения все более строгих требований в отношении надежности и стабильной производительности, зарекомендовала себя как надежное устройство для обеспечения ИТ-операций в различных сценариях с высокими требованиями. Диски Synology разрабатываются совместно с целым стеком инженеров, отвечающих за каждую систему хранения, для обеспечения полной интеграции оборудования и программного обеспечения.

Твердотельные накопители SAT5210 обеспечивают лучшую в своем классе согласованность и надежную производительность для флеш-хранилищ и задач кэширования.