Synology выпускает экономичное флэш-хранилищеSATA FlashStation FS2500

Компания Synology объявила об выпуске экономичного флэш-хранилища SATA FlashStation FS2500.

Благодаря компактному форм-фактору 1U, Synology FlashStation FS2500 с 12 отсеками является идеальным решением для хранения данных для малых и средних предприятий, стремящихся повысить скорость отклика приложений, таких как виртуальные машины (ВМ), легкие базы данных или почтовые серверы.

FS2500 защищает данные и услуги с помощью надежных аппаратных и программных средств защиты. FS2500 также поставляется с вентиляторами и системными лотками с возможностью горячей замены для легкой замены в случае неисправности. Устройство обеспечивает производительность произвольного чтения / записи более 170 000/82 000 4K1 и имеет два порта 10 GbE с местом для расширения 10/25 GbE.

Комментарии и отзывы Synology FlashStation FS2500
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