Synology выпускает жесткие диски SAS серии HAS5300 емкостью до 16 ТБ

Synology представила жесткие диски SAS серии HAS5300 для требовательных приложений. Они могут обрабатывать до 550 ТБ в год и имеют среднее время на отказ около 2,5 миллионов часов. Жесткие диски получили 5 лет гарантии от производителя. Технология постоянного кэша записи дополнительно помогает обеспечить целостность данных для критически важных приложений. Серия Synology HAS5300 идеально подходит для видеонаблюдения, мультимедиа контента и объемных, требовательных задач. Строгие тесты и проверка совместимости обеспечивают максимальную надежность систем Synology даже при работе с самыми экстремальными рабочими нагрузками.

Жесткие диски Synology HAS5300 предлагают модели с емкостью 8 ТБ, 12 ТБ и 16 ТБ. Размер буфера составляет 256 Мб. Скорость передачи данных достигает 262 Мб/с для версии 16 ТБ, 12 ТБ жесткий диск имеет скорость 242 Мб/с, а 8 ТБ версия обеспечивает скорость 230 Мб/с.