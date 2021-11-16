T-Mobile 5G насчитывает 200 миллионов пользователей в США

T-Mobile объявила, что ее сеть 5G теперь охватывает 200 миллионов человек по всей стране в США. Компания заявила, что досрочно достигла свою цель по охвату 200 миллионов человек.

Секрет Ultra Capacity 5G от T-Mobile - 5G, который обеспечивает сверхвысокую скорость для множества людей - заключается в среднем диапазоне частот 2,5 ГГц. Когда другие операторы США пошли ва-банк на миллиметровую волну (mmWave), T-Mobile реализовала стратегию многодиапазонного спектра, используя расширенный диапазон низких частот, чтобы покрыть территорию страны, и Ultra Capacity, чтобы обеспечить высокие скорости 5G для максимального числа людей - теперь охват 200 миллионов это в 100 раз больше людей, чем Verizon Ultra Wideband с планами охватить 300 миллионов человек более 90% американцев в следующие два года.
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