T-Mobile планирует выпустить собственное телевидение

В 2019 году компания T-Mobile планирует выпустить собственный телевизионный сервис.

В декабре прошлого года генеральный директор T-Mobile Джон Легер заявил, что компания собирается «бороться за большое кабельное и спутниковое телевидение от имени потребителей во всем мире», и объявил, что T-Mobile приобрела Layer3 TV, чтобы помочь этому. Когда T-Mobile представляет свою телевизионную услугу, она присоединяется к множеству других доступных для потребителей вариантов, включая услуги от Hulu, YouTube, Sling и другие. Они усердно работают над новым решением домашнего телевидения , а после запуска, они продолжат вводит новшества и расширять развлекательные решения T-Mobile.