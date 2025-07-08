TCL возглавил мировой рынок кондиционеров с притоком свежего воздуха

Международный бизнес TCL составляет 65% от общего объёма операций, а продукция компании представлена более чем в 160 странах. За последние годы бренд активно развивал технологии подачи свежего воздуха: в 2023 году была выпущена серия FreshIN Plus, а в 2024-м — пятое поколение FreshIN C7. Устройства оснащены системой четырёхступенчатого шумоподавления, поддерживают голосовое управление и используют искусственный интеллект для оптимизации энергопотребления. По информации компании, ежегодные продажи кондиционеров TCL превышают 20 миллионов единиц. Производство осуществляется на 11 заводах по всему миру, а продукция адаптируется под различные климатические условия, что подтверждается тестированием в диапазоне температур от -30°C до +60°C.