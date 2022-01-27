TEAMGROUP T-FORCE представляет новейший твердотельный накопитель PCIe Gen5

TEAMGROUP выпускает свой первый твердотельный накопитель PCIe Gen5 под своим игровым суббрендом T-FORCE в рамках серии CARDEA. Он обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения более 13 000 МБ/с и скорость записи более 12 000 МБ/с, а вместе с максимальной емкостью хранения 4 ТБ он будет самым высокопроизводительным флагманским твердотельным накопителем PCIe Gen5 на рынке на момент запуска.

Твердотельный накопитель T-FORCE PCIe Gen5 будет поддерживать последнюю версию NVMe 2.0 и будет улучшен с использованием запатентованной технологии для повышения надежности и срока службы продукта. Новое оборудование и поддержка позволят твердотельным накопителям Gen5 полностью удовлетворить потребности рынка игровой индустрии, потокового видео, дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и других цифровых областей следующего поколения. TEAMGROUP планирует начать массовое производство твердотельных накопителей PCIe Gen5 серии T-FORCE CARDEA в третьем квартале 2022 года.
Комментарии и отзывы T-FORCE PCIe Gen5
Phison готовит к выпуску новый SSD-контроллер PS5026-E26…
Phison готовит к выпуску новый SSD-контроллер PS5026-E26Phison является лидером в области технологии и разработки контроллеров твердотельных накопителей, предста…
Colourful выпускает твердотельный накопитель WarHalberd CN60…
Colourful выпускает твердотельный накопитель WarHalberd CN60Компания Colourful совместно с Yangtze Memory (YMTC) и Maxio Technology представили твердотельный накопит…
PATRIOT объявляет о выпуске твердотельного накопителя P400 P…
PATRIOT объявляет о выпуске твердотельного накопителя P400 PPATRIOT, мировой лидер в области высокопроизводительной памяти, твердотельных накопителей, игровых перифе…
Western Digital готовит выпустить твердотельный накопитель W…
Western Digital готовит выпустить твердотельный накопитель WWestern Digital готовится обновить свою линейку твердотельных накопителей новым флагманским продуктом - W…
KINGMAX представил твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe …
KINGMAX представил твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe Компания KINGMAX сегодня представила твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe начального уровня. Хотя он …
OWC представляет miniStack STX с поддержкой Thunderbolt 4…
OWC представляет miniStack STX с поддержкой Thunderbolt 4OWC, ведущая технологическая компания для Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов, а также уважаемый поставщи…
MSI и Phison совместно выпускают твердотельный накопитель Sp…
MSI и Phison совместно выпускают твердотельный накопитель SpPhison стремится стать первым на рынке с контроллерами твердотельных накопителей PCIe Gen 5, анонсировав …
OWC анонсировала SSD AIC плату расширения с производительнос…
OWC анонсировала SSD AIC плату расширения с производительносКомпания OWC анонсировала новый SSD AIC - Accelsior 8M2. …
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSDОбзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSD
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor