TEAMGROUP T-FORCE представляет новейший твердотельный накопитель PCIe Gen5

TEAMGROUP выпускает свой первый твердотельный накопитель PCIe Gen5 под своим игровым суббрендом T-FORCE в рамках серии CARDEA. Он обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения более 13 000 МБ/с и скорость записи более 12 000 МБ/с, а вместе с максимальной емкостью хранения 4 ТБ он будет самым высокопроизводительным флагманским твердотельным накопителем PCIe Gen5 на рынке на момент запуска.

Твердотельный накопитель T-FORCE PCIe Gen5 будет поддерживать последнюю версию NVMe 2.0 и будет улучшен с использованием запатентованной технологии для повышения надежности и срока службы продукта. Новое оборудование и поддержка позволят твердотельным накопителям Gen5 полностью удовлетворить потребности рынка игровой индустрии, потокового видео, дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и других цифровых областей следующего поколения. TEAMGROUP планирует начать массовое производство твердотельных накопителей PCIe Gen5 серии T-FORCE CARDEA в третьем квартале 2022 года.