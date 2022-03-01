TEAMGROUP делает первый шаг на рынок NFT, выпустив первый выпуск карт ограниченной серии

Развивая свой бренд на потребительском рынке и создавая высококачественные игровые продукты в течение многих лет, TEAMGROUP продолжает вкладывать значительные средства в исследования и разработки и дизайн, и теперь использует свои сильные возможности разработки продуктов для инвестиций в NFT (невзаимозаменяемые продукты). С расширением приложений NFT TEAMGROUP запускает инновационный контент для цифровых карт ограниченным тиражом, предоставляя потребителям во всем мире радость от коллекционирования карт и привнося совершенно новый тип ценности в свой цифровой контент. TEAMGROUP приглашает всех объединиться для творческого мышления нового поколения в Метавселенной, ведущей геймеров в новую эру коллекционирования.

Официальная веб-страница события NFT-карт ограниченного выпуска TEAMGROUP «ПОВЫШАЙТЕ СТАВКИ, ДЕЛАЙТЕ СВОИ СТАВКИ» открывается сегодня. Первым релизом станет привлекательная люминесцентная карта TEAMGROUP JOKER, которая будет открыта для торгов на OpenSea. Чтобы усилить волнение от коллекционирования, победитель тендера также получит самую высокочастотную память DDR5 следующего поколения компании, комплект игровой памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5 7000 МГц 2X 16 ГБ, единственный доступный во всем мире.