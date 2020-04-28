TEAMGROUP представила T-FORCE SPARK RGB USB и карту памяти ELITE SDXC

TEAMGROUP, представила два новых продукта: флэш-накопитель T-FORCE SPARK RGB USB и карту памяти ELITE SDXC. Накопитель T-FORCE SPARK RGB имеет мягкую встроенную подсветку и смарт-индикацию, отображающую текущее состояние устройства с поддержкой всех популярных платформ. Карта памяти ELITE SDXC поддерживает спецификацию UHS-I U3 V30, что позволяет записывать видео в формате 4K Ultra HD на видеокамеры типа DSLR. Она также имеет защиту от влаги, сотрясений, статического электричества и рентгеновских лучей. Оба продукта отличаются свежим внешним дизайном и создадут новое настроение в вашем цифровом стиле жизни.

T-FORCE SPARK RGB USB с выдвижным коннектором, которому не требуется защитный колпачок. Встроенная RGB-подсветка имеет геймерский дизайн и умный индикатор состояния. Карта памяти ELITE SDXC отличается ультра-минималистичным дизайном и предназначена для записи видео в формате 4K Ultra HD на видеокамеры стандарта DSLR. Поддержка спецификации UHS-I Class 30 (V30) обеспечивает скорость чтения/записи до 90/45 МБ/с соответственно, а доступная ёмкость составляет от 64 до 256 гигабайт.