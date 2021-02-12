TEAMGROUP представила накопитель Delta Max White RGB

TEAMGROUP объявила о выпуске SSD-накопителя Delta Max White RGB. Особенностью новинки является его корпус. Он полупрозрачный и оснащен RGB-подсветкой. Delta Max White RGB использует SATA III 6 Гбит/с интерфейс подключения. Скорость чтения и записи накопителя достигает 560/510 мб/с.

Накопитель TEAMGROUP Delta Max White RGB оснащен технологией ECC, поддерживает Windows TRIM и NCQ, а также имеет ряд защитных функций для обеспечения безопасности данных и долговечности устройства. Твердотельный накопитель TEAMGROUP Delta Max White RGB доступен в единственном варианте на 1 ТБ по цене от 139,90 евро.

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TEAMGROUP объявила о выпуске SSD-накопителя Delta Max White RGB. Особенностью новинки является его корпус...
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