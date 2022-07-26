TEAMGROUP представила накопитель Н74В-М80 с испарительной камерой

Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель Н74В-М80 с испарительной камерой.

Твердотельный накопитель M.2 промышленного класса с охлаждением VC — это совершенно новая конструкция TEAMGROUP, в которой объединена испарительная камера с модулем рассеивания тепла с алюминиевым оребрением. Он обеспечивает стабильную высокопроизводительную работу SSD за счет технологий поглощения, теплопроводности и рассеивания тепла. Жидкость в испарительной камере испаряется за счет тепла снизу и проходит через медную сетку для быстрой теплопроводности. Когда горячий воздух встречается с холодной поверхностью, он конденсируется в жидкость и стекает обратно на дно, где выделяется тепло. Цикл повторяется и поддерживает среднюю температуру. По словам производителя, данная конструкция охлаждения обеспечивает высокопроизводительную работу SSD, экономя время чтения и записи данных на 75%.

TEAMGROUP Н74В-М80 использует интерфейс PCIe 3.0 x4. Он доступен с емкостью 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ. Скорость чтения и записи накопителя достигает 3445 МБ/с и 2520 МБ/с соответственно.
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