TEAMGROUP представила серию промышленных твердотельных накопителей

На протяжении многих лет TEAMGROUP разрабатывает высококачественную продукцию для промышленного использования и автоматизации. В ответ на растущий рынок приложений 5G компания в этом году сосредоточила внимание на новых рыночных требованиях к инфраструктуре 5G, граничным вычислениям AloT и автономному вождению, а также бортовым вычислениям и приложениям для контроля экологической безопасности. Сегодня TEAMGROUP анонсировала серию твердотельных накопителей 745, оснащенных флэш-памятью BiCS NAND 5-го поколения. Это комплексное промышленное решение с высокой емкостью, низкими задержками и высокой надежностью для различных приложений промышленного рынка.

В твердотельных накопителях серии TEAMGROUP 745 используется новый 112-слойный 3D TLC и новейшая флэш-память BiCS NAND 5-го поколения, что дает примерно на 40 % больше емкости и на 50 % лучшую производительность ввода-вывода по сравнению с твердотельными накопителями BiCS4. Это делает его полностью подходящим для требований к передаче данных с высокой пропускной способностью и малой задержкой в ​​граничных вычислениях. Чтобы удовлетворить потребности широкого спектра промышленных приложений, твердотельные накопители серии 745 доступны в различных форм-факторах с основными характеристиками, включая модели с интерфейсами SATA и PCIe Gen3x4 и емкостью от 128 ГБ до 2 ТБ, предлагая отрасли разнообразные профессиональных опций. Твердотельные накопители серии 745 также оснащены технологией кэш-памяти SLC, которая повышает эффективность чтения и записи твердотельных накопителей и поддерживает высокую нагрузку ИИ для интеллектуального производства и автономного вождения.
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