TEAMGROUP представила твердотельный накопитель CARDEA Z44Q

TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe4.0 с двумя запатентованными модулями охлаждения.

Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA PCIe 4.0 Z44Q использует флэш-память QLC и поддерживает новейшие спецификации интерфейса PCIe Gen4x4. Скорость чтения и записи достигает 5000/4000 мб/с. Кроме того, CARDEA Z44Q поддерживает спецификацию NVMe 1.4 и оптимизируя механизм разделения работы наборов NVM и PLM (Predictable Latency Mode), он может эффективно сократить время задержки и потерю записи, а также улучшить QoS системы. Использование новейшей технологии RRL (Read Recovery Level) также может увеличить срок службы SSD.

Накопитель имеет два запатентованных модуля охлаждения, позволяя выбрать предпочтительный метод охлаждения между запатентованным теплораспределителем с алюминиевыми ребрами с превосходными характеристиками и запатентованным ультратонким графеновым теплораспределителем.

TEAMGROUP CARDEA Z44Q представлен емкостью 2 ТБ и 4 ТБ. Гарантия от производителя 5 лет.