TEAMGROUP выпускает твердотельный накопитель EXPERT PCIe SSD

TEAMGROUP выпустила твердотельный накопитель EXPERT PCIe SSD. Производитель утверждает, что это самый надежный твердотельный накопитель компании с высокой устойчивостью к записи. Накопители используют интерфейс PCIe Gen3x4 с поддержкой NVMe 1.3. Представлен EXPERT PCIe SSD емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. Накопители отличаются невероятным показателем TBW до 12 000 ТБ. Скорость чтения составляет 3400 мб/с, а скорость записи до 3000 мб/с. Среднее время безотказной работы: 3 000 000 часов.

Производитель предлагает 12 лет гарантии. Стоимость накопителей TEAMGROUP EXPERT PCIe SSD не раскрыты.