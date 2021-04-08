TEAMGROUP выпускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440

TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 построенный на высокоскоростном интерфейсе PCIe 4.0. Модель предлагает вариант емкостью 1 и 2 ТБ.

Новый накопитель отличается высокой скоростью чтения и записи, до 7000 мб/с и до 6900 мб/с соответственно. Накопитель поддерживает стандарт NVMe 1.4 и обратно совместим с интерфейсом PCIe 3.0. Выполнен T-FORCE CARDEA A440 в формате M.2 2280. Для обеспечения максимальной производительности и низких температур работы накопителя, производитель укомплектовал его графеновым радиатором и алюминиевой пластиной, такое решение способствует снижению температуры SSD-накопителя на 15%.

TEAMGROUP T-FORCE CARDEA A440 поступит в продажу с мая 2021 года. Версия на 1 ТБ будет стоит 229 долларов, а 2 ТБ версия оценена в 429 долларов.
Комментарии и отзывы TEAMGROUP T-FORCE CARDEA A440
Новости:
Lexar выпустила твердотельный NVMe накопитель NM620

Lexar выпустила твердотельный NVMe накопитель NM620. Новинка представлена в формате M.2 2280 с интерфейсо...
Patriot представила флэш-карты серии Supersonic RAGE PRO USB 3.2

Компания Patriot объявила о выпуске флэш-карты новой серии Supersonic RAGE PRO USB 3.2. Накопители имеют ...
Стартовали продажи твердотельного накопителя PNY XLR8 CS3140

Компания PNY выпустила на рынок твердотельный накопитель XLR8 CS3140. Отличительной особенностью накопите...
SanDisk представила флеш-накопитель iXpand Flash Drive Luxe

SanDisk анонсировала флеш-накопитель с двумя разъемами Lightning и USB Type-C. iXpand Flash Drive Luxe пр...
TEAMGROUP выпускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440

TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 построенный на высокоскоростном интерф...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Realme представила аппаратные геймпады д...
Realme представила аппаратные геймпады дRealme только что запустила серию Narzo 30 в Индии, и наряду с линейкой смартфонов бренд также анонсирова...
Creative SXFI AIR GAMER гибридная гарнит...
Creative SXFI AIR GAMER гибридная гарнитНовая беспроводная гарнитура Creative SXFI AIR GAMER сочетает в себе лучшее от моделей SXFI AIR и SXFI GA...
Флагман LG V70 показали на рендере...
Флагман LG V70 показали на рендереСегодня стало известно, что к июлю компания LG закроет подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов. Вп...
Samsung Galaxy M02s поступит в продажу с...
Samsung Galaxy M02s поступит в продажу сНовый смартфон Galaxy M02s компаний Samsung официально поступит в продажу с 19 января в Индии. ...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144 Гц-д...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144 Гц-дСетевые источники поделились подробностями о флагманском планшете Xiaomi Mi Pad 5, выход которого ожидает...
FSP выпустила блоки питания серии Twins ...
FSP выпустила блоки питания серии Twins Компания FSP выпустила новые блоки питания серии Twins PRO. Отличительной чертой блоков питания является ...
Xiaomi приостановила обновление до Andro...
Xiaomi приостановила обновление до AndroМы уже писали о том, что компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI...
Представлен ноутбук-трансформер ASUS Chr...
Представлен ноутбук-трансформер ASUS ChrКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Flip CX5 (CX5500), которая...
Samsung Galaxy A51 получил стабильную ве...
Samsung Galaxy A51 получил стабильную веКомпания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе ОС Android 11 для од...
Oppo выпустила беспроводное зарядное уст...
Oppo выпустила беспроводное зарядное устOppo объявила о выпуске беспроводного зарядного устройства AirVOOC мощностью 45 Вт. Интересно то, что у к...
Продано уже полмиллиона Xiaomi Mi 11 ...
Продано уже полмиллиона Xiaomi Mi 11 Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Mi 11 уже разошелся в количестве 500 000 устройс...
Samsung исправила проблему с разрядом ба...
Samsung исправила проблему с разрядом баSamsung недавно выпустила обновление для линейки Samsung Galaxy S21. Однако вскоре после этого несколько ...
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor