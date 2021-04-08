TEAMGROUP выпускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440

TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 построенный на высокоскоростном интерфейсе PCIe 4.0. Модель предлагает вариант емкостью 1 и 2 ТБ.

Новый накопитель отличается высокой скоростью чтения и записи, до 7000 мб/с и до 6900 мб/с соответственно. Накопитель поддерживает стандарт NVMe 1.4 и обратно совместим с интерфейсом PCIe 3.0. Выполнен T-FORCE CARDEA A440 в формате M.2 2280. Для обеспечения максимальной производительности и низких температур работы накопителя, производитель укомплектовал его графеновым радиатором и алюминиевой пластиной, такое решение способствует снижению температуры SSD-накопителя на 15%.

TEAMGROUP T-FORCE CARDEA A440 поступит в продажу с мая 2021 года. Версия на 1 ТБ будет стоит 229 долларов, а 2 ТБ версия оценена в 429 долларов.