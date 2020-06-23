TEAMGROUP выпустила два твердотельных накопителя совместно с ASUS TUF Gaming Alliance

В сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance, TEAMGROUP сегодня представила твердотельные накопители T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance M.2 и T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB Gaming.

Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance является первым твердотельным накопителем M.2, сертифицированным ASUS TUF Gaming Alliance. Благодаря запатентованному TEAMGROUP T-FORCE ребристому охлаждающему ребру, также высокоскоростному интерфейсу PCIe Gen 3 x4 и протоколу NVMe 1.3 скорость последовательного чтения достигает 3400 МБ/с, последовательной записи — 3000 МБ/с, а также скорость произвольного чтения / записи достигает 180 К /160 К IOPS, предлагая до 1 ТБ емкости.

Встроенный интеллектуальный алгоритм содержит различные механизмы управления, такие как функция сбора мусора, технология выравнивания износа и функция ECC (код исправления ошибок), которые могут повысить эффективность и надежность передачи данных и идеально продлить срок службы.

Твердотельный накопитель T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB (5В) создана в 2,5-дюймовом формате, также благодаря интерфейсу SATA II 6 Гбит / с и флеш-памяти 3D NAND скорость чтения составляет до 560 МБ в секунду, что делает его одновременно долговечным и чрезвычайно мощным. Имеет максимальный объем памяти 1 ТБ, толщиной всего 9,5 мм.
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