TEAMGROUP выпустила накопители линейки MP33 PRO и CX

TEAMGROUP выпустила накопители линейки MP33 PRO и CX. Твердотельный накопитель TEAMGROUP MP33 PRO M.2 PCIe использует высокоскоростной интерфейс подключения PCIe Gen3 x4 и представлен в формате M.2 2280. Максимальная скорость чтения и записи достигает 2100/1700 Мб/с. Доступные версии 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб.

2,5 дюймовые накопители CX1 и CX2 оснащены технологией кэширования SLX. Серия CX предлагает емкость от 240 Гб до 1 Тб. Скорость чтения и записи накопителей составляет 540/490 Мб/с соответственно. Конструкция накопителя ударопрочная. TEAMGROUP CX оснащен функцией ECC (код исправления ошибок) которая повышает эффективность накопителей.

Накопители TEAMGROUP MP33 PRO и CX поступили в продажу. 2 Тб версия TEAMGROUP MP33 PRO M.2 PCIe обойдется в 239 долларов. TEAMGROUP CX1 стоит 87 долларов за 960 Гб, а CX2 90 долларов за 1 Тб версию.
Комментарии и отзывы TEAMGROUP MP33 PRO и CX
Обзоры:
Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (ASD700-512GU31-CBK)Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (ASD700-512GU31-CBK)
Лучший SSD формата m.2. Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)Лучший SSD формата m.2. Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)
Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAWОбзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW
Новости:
Western Digital выпустила внешние твердотельные накопители My Passport

Компания Western Digital выпустила внешние накопители My Passport объемом до 2 Тб. Серия накопителей My P...
Memblaze представила SSD-накопители PBlaze5 520-ой серии

Компания Memblaze анонсировала твердотельные накопители PBlaze5 серии 520. Серия включает четыре модели P...
Накопители TEAMGROUP T-FORCE VULCAN G Gaming предлагают объем 512 Гб и 1 Тб

TEAMGROUP объявила о выпуске твердотельного накопителя T-FORCE VULCAN G Gaming. Благодаря интерфейсу SATA...
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Facebook объединит чаты Messenger и Ins...
Facebook объединит чаты Messenger и InsЧаты в Facebook Messenger и Instagram могут объединиться в ближайшие недели. ...
MSI Creator 17 отправился в продажу...
MSI Creator 17 отправился в продажуНекоторое время назад был официально анонсирован ноутбук MSI Creator 17, который не только выглядит доста...
Идеальный чехол для Xiaomi Redmi Note 8T...
Идеальный чехол для Xiaomi Redmi Note 8TДостаточно часто пользователи жалуются на то, что их новый смартфон, который носили только в кармане и ни...
iPhone 12 5G получит новый дисплей...
iPhone 12 5G получит новый дисплейНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует обо...
LG дополняет линейку UltraGear новым игр...
LG дополняет линейку UltraGear новым игрLG дополняет линейку UltraGear новым игровым монитор LG UltraGear 27GN950. Монитор обладает шикарным диза...
Бюджетный смартфон Nokia C3 получит Andr...
Бюджетный смартфон Nokia C3 получит AndrВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Nokia C3, котор...
Смартфон Huawei Enjoy 20 выпустят в авгу...
Смартфон Huawei Enjoy 20 выпустят в авгуСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei Enjoy 20, который еще не был представлен оф...
Опубликованы конфигурации смартфонов Xia...
Опубликованы конфигурации смартфонов Xia11 августа китайская Xiaomi представит основные смартфоны Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, запуск которых п...
Apple Glass получат умный звук...
Apple Glass получат умный звукУ компании Apple отлично получается выпускать качественные гаджеты даже в тех сегментах, где компания ран...
Видеоигра Thronebreaker: The Witcher Tal...
Видеоигра Thronebreaker: The Witcher TalИгра для одного пользователя Thronebreaker: The Witcher Tales, в которой игрок управляет воинственной кор...
Тайваньская компания HANNspree представи...
Тайваньская компания HANNspree представиHANNspree - это тайваньская компания, которая занимается производством мониторов. Новая линейка монитор в...
В ожидании iPhone 12: версии, предположе...
В ожидании iPhone 12: версии, предположеПочти сразу после выхода iPhone 11 сеть начали заполнять слухи об Айфонах следующего поколен...
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышкаОбзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor