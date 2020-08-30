TEAMGROUP выпустила накопители линейки MP33 PRO и CX

2,5 дюймовые накопители CX1 и CX2 оснащены технологией кэширования SLX. Серия CX предлагает емкость от 240 Гб до 1 Тб. Скорость чтения и записи накопителей составляет 540/490 Мб/с соответственно. Конструкция накопителя ударопрочная. TEAMGROUP CX оснащен функцией ECC (код исправления ошибок) которая повышает эффективность накопителей.
Накопители TEAMGROUP MP33 PRO и CX поступили в продажу. 2 Тб версия TEAMGROUP MP33 PRO M.2 PCIe обойдется в 239 долларов. TEAMGROUP CX1 стоит 87 долларов за 960 Гб, а CX2 90 долларов за 1 Тб версию.