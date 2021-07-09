TEAMGROUP выпустила три внешних накопителя C212 Extreme Speed, M211 и C211

Компания TEAMGROUP выпустила три новых внешних накопителя C212 Extreme Speed, M211 и C211. Накопителю отличаются стильным дизайном, высокой скоростью передачи и разной емкостью хранилища. Накопители будут доступны с этого месяца.

C212 Extreme Speed оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen 2. Доступен емкостью 256 ГБ (46,99 долларов), 512 ГБ (78,99 долларов) и 1 ТБ (169,99 долларов). Скорость чтения и записи составляет 600/500 Мб/с соответственно.

Флэш-накопитель M211 USB 3.2 OTG оснащен двойными интерфейсами USB Type-A и Type-C со скоростью чтения до 150 Мб/с. Накопитель имеет складную конструкцию. Корпус обеспечивает защиту от влаги и пыли, это обеспечит защиту ваших данных. Представлен накопитель объемом 128 ГБ (20,99 долларов) и 256 ГБ (32,99 долларов).

Флеш-накопитель C211 USB 3.2 оснащается интерфейсом USB 3.2 Gen 1 для быстрой передачи данных. Корпус накопителя изготовлен из алюминия, крышку можно закрепить с обеих сторон. C211 предлагает версии с 128 ГБ (12,49 долларов) и 256 ГБ (22,99 долларов).

Комментарии и отзывы TEAMGROUP C212 Extreme Speed, M211 и C211
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