TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FORCE M200

TEAMGROUP - ведущий мировой бренд, который продолжает исследования и разработку разнообразных продуктов для удовлетворения различных потребностей выпустил новый портативный внешний SSD-накопитель T-FORCE M200. SSD-накопитель M200, сочетает в себе дизайн в военном стиле, предлагает до 8 ТБ памяти и оснащен запатентованной технологией охлаждения графена TEAMGROUP для стабильной работы. Блестящий дизайн M200 получил награду за ХОРОШИЙ ДИЗАЙН 2021 года и будет доступен по всему миру в начале декабря 2021 года.

Портативный внешний твердотельный накопитель T-FORCE M200 представляет собой сверхлегкий твердотельный накопитель USB3.2 Gen2x2 со скоростью чтения/записи до 2000 МБ/с и емкостью 8 ТБ. Оснащенный запатентованной технологией охлаждения графеном TEAMGROUP, твердотельный накопитель M200 имеет двойную металлическую конструкцию для увеличения охлаждения поверхности и обеспечения стабильной передачи данных. Подвесное отверстие в стиле милитари добавлено, чтобы еще больше подчеркнуть мобильность и уникальный дизайн. Твердотельный накопитель M200 будет доступен в начале декабря 2021 года и станет наиболее важной поддержкой хранения для потребителей, хранящих большие игровые файлы 3A или видео 4K и 8K UHD.

Комментарии и отзывы T-FORCE M200
TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDE…
TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDETEAMGROUP объявил о выпуске твердотельного накопителя T-FORCE CARDEA A440 Pro. Модель использует высокоск…
LaCie выпускает портативные накопители емкостью до 2 ТБ…
LaCie выпускает портативные накопители емкостью до 2 ТБLaCie, премиальный бренд Seagate объявил о выпуске портативных накопителей премиального сегмента Mobile S…
FORESEE представила твердотельный накопитель XP1000 емкость …
FORESEE представила твердотельный накопитель XP1000 емкость FORESEE XP1000 представляет собой твердотельный накопитель нового поколения. Он представлен в вариантах н…
Обзор Orico M2PF-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KEY…
Обзор Orico M2PF-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KEYС решениями, позволяющими самостоятельно собрать внешний жесткий диск, подобрав не только нужный объем, н…
Crucial представила новый SSD MX500 на 4TB …
Crucial представила новый SSD MX500 на 4TB Компания Crucial расширила серию твердотельных накопителей, представив новинку – SSD серии MX500 емкос…
TEAMGROUP представила новейшую и инновационную продукцию…
TEAMGROUP представила новейшую и инновационную продукциюЗавершилось онлайн-мероприятие TEAMGROUP 2021. Компания продемонстрировала новейшую и инновационную проду…
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карт…
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты картЛинейка карт памяти Transcend microSDXC 300S включает версии с разным объемом. Все они соответствуют треб…
Kingston Technology лидирует в продажах твердотельных накопи…
Kingston Technology лидирует в продажах твердотельных накопиKingston Digital, Inc., дочерняя компания Kingston Technology Company, Inc., занимающаяся флэш-памятью, м…
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
Обзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игрыОбзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игры
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor