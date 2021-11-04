TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FORCE M200

TEAMGROUP - ведущий мировой бренд, который продолжает исследования и разработку разнообразных продуктов для удовлетворения различных потребностей выпустил новый портативный внешний SSD-накопитель T-FORCE M200. SSD-накопитель M200, сочетает в себе дизайн в военном стиле, предлагает до 8 ТБ памяти и оснащен запатентованной технологией охлаждения графена TEAMGROUP для стабильной работы. Блестящий дизайн M200 получил награду за ХОРОШИЙ ДИЗАЙН 2021 года и будет доступен по всему миру в начале декабря 2021 года.

Портативный внешний твердотельный накопитель T-FORCE M200 представляет собой сверхлегкий твердотельный накопитель USB3.2 Gen2x2 со скоростью чтения/записи до 2000 МБ/с и емкостью 8 ТБ. Оснащенный запатентованной технологией охлаждения графеном TEAMGROUP, твердотельный накопитель M200 имеет двойную металлическую конструкцию для увеличения охлаждения поверхности и обеспечения стабильной передачи данных. Подвесное отверстие в стиле милитари добавлено, чтобы еще больше подчеркнуть мобильность и уникальный дизайн. Твердотельный накопитель M200 будет доступен в начале декабря 2021 года и станет наиболее важной поддержкой хранения для потребителей, хранящих большие игровые файлы 3A или видео 4K и 8K UHD.