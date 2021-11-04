TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FORCE M200

Портативный внешний твердотельный накопитель T-FORCE M200 представляет собой сверхлегкий твердотельный накопитель USB3.2 Gen2x2 со скоростью чтения/записи до 2000 МБ/с и емкостью 8 ТБ. Оснащенный запатентованной технологией охлаждения графеном TEAMGROUP, твердотельный накопитель M200 имеет двойную металлическую конструкцию для увеличения охлаждения поверхности и обеспечения стабильной передачи данных. Подвесное отверстие в стиле милитари добавлено, чтобы еще больше подчеркнуть мобильность и уникальный дизайн. Твердотельный накопитель M200 будет доступен в начале декабря 2021 года и станет наиболее важной поддержкой хранения для потребителей, хранящих большие игровые файлы 3A или видео 4K и 8K UHD.