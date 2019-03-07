Samsung 970 EVO

SSD-накопители, предназначенные для подключения через M.2 или PCIe-слоты, очень шустры. На это есть веская причин: работу вставляемых в материнскую плату карт не «тормозят» устаревшие порты SATA 6 Гбит/с. Модели для слота M.2 компактны и по внешнему виду напоминают скорее планки оперативной памяти, чем дисковые накопители. Поэтому в этой подборке мы покажем вам ТОП лучших SSD-накопителей M.2 объемом памяти 250 Gb.

Western Digital WD Black

- предоставляет искушенному геймеру возможность повысить производительность его стационарного компьютера и вывести удовольствие от его эксплуатации и прохождения на нем ресурсоемких игр на более высокий уровень. Аппаратная составляющая этого устройства свидетельствует о ее непревзойденном качестве и эффективности. Контроллер представлен моделью Samsung Phoenix. Память относится к типу TLC, в качестве интерфейса NAND памяти используется вид V-NAND. Плата накопителя Samsung 970 EVO представлена в форм-факторе 2280, что обусловило его размеры - 80x22x2.38 мм (длина, ширина и толщина соответственно). Внушительный объем памяти, доступный для использования у этой модели (целых 250 ГБ), позволит установить на нее не только операционную систему, но и различные приложения и игры, нуждающиеся в быстродействии. Подключение накопителя к материнской плате осуществляется посредством интерфейса PCI-E 3.0 x4. Энергопотребление этого комплектующего элемента компьютера не превысит 5.4 Вт.

Kingston A1000

- благодаря передовой архитектуре хранения данных Western Digital NVMe SSD этот SSD-накопитель сочетает в себе космическую скорость, самую высокую в своем классе производительность и технологию 3D NAND Western Digital. Благодаря показателям TBW 200 и MTTF 1,75 млн. часов твердотельный накопитель WD Black NVMe — практически неуязвимый SSD, на который вы можете положиться. Никаких компромиссов. Ничто не остановит вас. Благодаря скорости последовательного чтения и записи 3000 и 1600 МБ/с WD Black NVMe SSD прекрасно подходит для видеоигр, редактирования видео, игр в виртуальной реальности и многого другого. Творите без ограничений. Твердотельные накопители WD Black NVMe проходят сертификацию WD F.I.T. Lab на совместимость с широким спектром конфигураций высокопроизводительных ПК и защищены 5-летней ограниченной гарантией.

ADATA XPG SX8200 Pro

- это решение начального уровня с интерфейсом NVMe PCIe. Односторонняя конфигурация M.2 (22 x 80 мм) накопителя А1000 идеально подходит для ноутбуков и систем с ограниченным пространством. Благодаря интерфейсу PCIe Gen 3.0 x2 с поддержкой стандарта NVMe, 4-канальному контроллеру Phison E8 и флеш-памяти 3D NAND, он обеспечивает скорость чтения/записи до 1500 МБ/с и 800 МБ/с соответствено. Он в два раза быстрее, чем твердотельные накопители с интерфейсом SATA и в 20 раз быстрее, чем обычные жесткие диски. Твердотельный накопитель Kingston A1000 отличается исключительно коротким временем отклика и низкой латентностью.

Plextor PX-256M9PeG

- на сегодняшний день самый скоростной из твердотельных накопителей XPG, предназначенный для любителей ПК, геймеров и поклонников разгона системы. Он характеризуется сверхскоростным интерфейсом PCIe Gen3x4, который обеспечивает устойчивую работу на максимальной скорости чтения/ записи 3500/ 3000 МБ/с и значительно превосходит по скорости SATA 6 ГБ/с. Отвечающий стандарту NVMe 1.3, SX8200 Pro обеспечивает превосходную скорость произвольного чтения/ записи и возможность выполнения нескольких задач одновременно. Благодаря реализации динамического кэширования типа SLC, кэш-буфера DRAM, защиты данных E2E и LDPC ECC, устройство обеспечивает высокую скорость и защиту данных даже в условиях интенсивной нагрузки, такой как воспроизведение игр и выполнение разгона системы.

- эта серия показывает эстетику и функциональность в одном компактном дизайне и необычном теплоотводе с яркими светодиодными лампочками, которые улавливают каждую фантазию геймера PC. Данная модель построена на базе контроллера Marvell 88SS1093, чипов памяти TLC 3D NAND и характеризуется высокими скоростями последовательного чтения и записи данных. Высокоэффективный дизайн ребер охлаждения помогает немедленно рассеять тепло, генерируемое высокоскоростной передачей данных, обеспечивая при этом оптимальную работу системы.