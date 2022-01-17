TSMC и MediaTek открывают вакансии для 10 000 сотрудников

Тайваньское СМИ сообщило, что TSMC и MediaTek планируют принять на работу еще 10 тысяч сотрудников 8000 сотрудников TSMC и 2000 сотрудников MediaTek соответственно в свою рабочую силу в 2022 году.

Чтобы бороться с продолжающейся нехваткой микросхем, крупнейшая в мире компания по производству микросхем, TSMC, объявила еще в апреле 2021 года, что TSMC собирается инвестировать 100 миллиардов долларов США в течение следующих 3 лет, чтобы увеличить свои производственные мощности для удовлетворения высокого спроса на рынке. Деньги собирались инвестировать в строительство новых заводов по всему миру, увеличение производственных мощностей на существующих заводах, а также внедрение новых технологий производства полупроводников в свои машины для ускорения производства.

С появлением новых заводов никого не удивит, что для контроля и управления всеми этими машинами требуется больше рабочей силы. Первоначально аналитики планировали нанять в компанию еще более 10 тысяч сотрудников в 2022 году, а теперь прогнозируется , что TSMC наберет более 8000 сотрудников. Что касается более подробной информации, то, как сообщается, TSMC расскажет больше о своем плане найма на 2022 год на мероприятии по подбору персонала в кампусе Тайваня, которое состоится в ближайшее время.
Комментарии и отзывы TSMC
Amazon запустит два спутника для доступа в Интернет…
Amazon запустит два спутника для доступа в ИнтернетAmazon уже некоторое время работает над Project Kuiper, проект предназначен для использования спутников д…
Изучите машинное обучение и искусственный интеллект в новом …
Изучите машинное обучение и искусственный интеллект в новом NVIDIA в партнерстве с iD Tech создала новый курс по искусственному интеллекту и машинному обучению, кото…
Google объявляет об инвестициях в Австралию на сумму 1 милли…
Google объявляет об инвестициях в Австралию на сумму 1 миллиGoogle объявила об инициативе Digital Future Initiative, согласно которой компания инвестирует в Австрали…
Huawei продаст серверный бизнес из-за санкций США…
Huawei продаст серверный бизнес из-за санкций СШАСогласно новому отчету,Huawei может продать свое подразделение серверов. Новость исходит от людей, знаком…
Европейские операторы хотят заблокировать функцию iPhone Pri…
Европейские операторы хотят заблокировать функцию iPhone PriФункция Apple iPhone Private Relay предназначена для настройки шифрования трафика Safari на вашем устройс…
Стоимость криптовалютного токена Squid Game упала до нуля, м…
Стоимость криптовалютного токена Squid Game упала до нуля, мSquid Game стала сенсацией во всем мире, развлекая миллионы поклонников. Стриминговый гигант Netflix такж…
Apple закрывает несколько магазинов из-за вспышки COVID-19…
Apple закрывает несколько магазинов из-за вспышки COVID-19За последние пару недель несколько магазинов Apple Store в США закрылись из-за роста числа случаев зараже…
Intel не будет принимать китайские компоненты из провинции С…
Intel не будет принимать китайские компоненты из провинции СIntel сообщила своим поставщикам, что не будет принимать компоненты, которые были произведены в провинции…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor