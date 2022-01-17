TSMC и MediaTek открывают вакансии для 10 000 сотрудников

Тайваньское СМИ сообщило, что TSMC и MediaTek планируют принять на работу еще 10 тысяч сотрудников 8000 сотрудников TSMC и 2000 сотрудников MediaTek соответственно в свою рабочую силу в 2022 году.

Чтобы бороться с продолжающейся нехваткой микросхем, крупнейшая в мире компания по производству микросхем, TSMC, объявила еще в апреле 2021 года, что TSMC собирается инвестировать 100 миллиардов долларов США в течение следующих 3 лет, чтобы увеличить свои производственные мощности для удовлетворения высокого спроса на рынке. Деньги собирались инвестировать в строительство новых заводов по всему миру, увеличение производственных мощностей на существующих заводах, а также внедрение новых технологий производства полупроводников в свои машины для ускорения производства.

С появлением новых заводов никого не удивит, что для контроля и управления всеми этими машинами требуется больше рабочей силы. Первоначально аналитики планировали нанять в компанию еще более 10 тысяч сотрудников в 2022 году, а теперь прогнозируется , что TSMC наберет более 8000 сотрудников. Что касается более подробной информации, то, как сообщается, TSMC расскажет больше о своем плане найма на 2022 год на мероприятии по подбору персонала в кампусе Тайваня, которое состоится в ближайшее время.