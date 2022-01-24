TSMC и UMC внедряют правила работы из дома в связи с распространением вируса Omicron

Еще несколько недель назад Тайвань был в значительной степени защищен от локального распространения коронавируса, но вариант Omicron обошел средства защиты, которые были созданы для предотвращения распространения вируса. Хотя количество подтвержденных случаев по-прежнему сравнительно мало, в зоне свободной торговли возле аэропорта Таоюань подтверждена группа из более чем 100 случаев заражения. В качестве примитивной меры TSMC, UMC и другие компании уже внедряют правила работы на дому для сотрудников, не являющихся критически важными для производства.

TSMC также остановила все региональные маршрутные автобусы между своими различными точками в Тайване, а также местные маршрутные автобусы между заводами, чтобы предотвратить любое потенциальное распространение. Сообщается также, что компания закрыла большую часть своих помещений для персонала и даже отменила вечеринку по случаю китайского Нового года, которая является одним из самых ярких событий для многих работников в Тайване. Время покажет, сможет ли Тайвань продолжать бороться с вирусом, но на сегодняшний день 73,2 процента населения сделали две прививки вакцины.
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