TSMC планирует повысить цены в 2023 году

Глобальный рост инфляции не является секретом, и все больше компаний стремятся повысить цены на свои товары, поэтому неудивительно, что начинают появляться сообщения о том, что TSMC планирует повышение цен в начале 2023 года. TSMC якобы уже связалась со своими клиентами, чтобы уведомить их о предстоящем повышении цен, чтобы дать им как можно больше времени для внесения каких-либо изменений в свои планы, если это необходимо. Повышение цены будет варьироваться в зависимости от рассматриваемого узла, но, согласно данным Nikkei, оно составляет от пяти до восьми процентов.

Часть увеличения также связана с быстрым расширением TSMC, которое происходит в настоящее время, поскольку компании потребуется инвестировать гораздо больше капитала, когда дело доходит до создания передовых фабрик, на которые полагаются ее клиенты. Ожидается, что только в этом году TSMC инвестирует около 40-44 миллиардов долларов США в фабрики и новое оборудование. Это довольно небольшое повышение цен по сравнению с большим повышением, реализованным TSMC в августе 2021 года, когда цены на некоторые узлы выросли до 20 процентов. Тем не менее, TSMC не одинока в повышении своих цен, так как UMC и SMIC также несколько раз повышали свои цены с прошлого года. Nikkei утверждает, что UMC и SMIC взимают на некоторых узлах больше, чем TSMC. Однако в прошлом, TSMC предлагала скидки своим клиентам ежеквартально после того, как чип был запущен в массовое производство и все шло гладко, но в прошлом году TSMC прекратила эту схему скидок.
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