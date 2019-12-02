TSMC становится самой ценной компанией в Азии

Тайваньская компания по производству полупроводников, также известная как TSMC, с рыночной капитализацией более 8,02 трлн новых тайваньских долларов, что равняется примерно $262,75 млрд. Став крупнейшей азиатской компанией, рыночная капитализация TSMC впервые за всю историю существования компании превзошла Samsung.

TSMC предоставляют клиентам возможность выбора любого производственного узла, независимо от того, является ли он последним 7 нм или более старым, например, 180 нм. У них есть выбор: использовать что-то старое и менее дорогое или что-то более новое для высокой производительности и меньшей мощности. Кроме того, TSMC инвестирует большую часть своей прибыли в исследования и разработки, чтобы оставаться конкурентоспособными и вовремя предоставлять своим клиентам только самые лучшие технологии.

Компания создает лояльную базу своих клиентов. Независимо от того, что они хотят использовать услуги TSMC только один раз или в течение многих лет, TSMC предлагает гибкие поставки для всех необходимых полупроводников.