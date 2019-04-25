Team Group Vulcan SSD на 1 терабайт

В последнее время пользователи стали активно переходить с HDD на SSD. Причина тому довольно простая — пользователи просто хотят получить больше скорости и работы с приложениями на максимальном уровне комфорта. С HDD ничего подобного уже не получить, так как это устрашавшая технология. Правда, кто-то может пожаловаться, что SSD с объемом памяти в 1 терабайт просто нет на рынке. Теперь есть, ведь Team Group Vulcan SSD полностью удовлетворит все ваши запросы. Стоит такая радость довольно дорого, это нужно понимать, хотя пока что производитель официальной цены не называет. Но, если вы хотите получить много пространства для хранения личного контента и при этом не переживать о скорости работы накопителя, то это лучший вариант на рынке.