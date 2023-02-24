Team Group представила накопитель T-Force CARDEA Z540

Сегодня компания Team Group официально представила миру свой новейший твердотельный накопитель T-Force CARDEA Z540, который может похвастаться довольно высокой скоростью передачи данных. Дело в том, что данный накопитель работает по интерфейсу PCIe 5.0 и позволяет записывать данные на скорости в 12 ГБ/сек при скорости чтения в 10 ГБ/сек. Этого предостаточно, чтобы пользователь мог получать доступ к любому контенту буквально мгновенно — и речь не только о видеоиграх, но и о множестве других сценариев. На самом деле для видеоигр такой накопитель будет избыточным, потому что не все проекты способны взаимодействовать с накопителем на такой скорости. Другое дело, что иногда пользователи покупают такие накопители для видеоигр и работы.

В этом случае, конечно, можно смело заявить, что T-Force CARDEA Z540 оправдывает себя, потому что при работе с графикой или видео пользователь получает максимальную скорость и минимальное время обратной связи. Например, пользователь может мгновенно загрузить в приложение необходимый контент для дальнейшей обработки, тогда как обычные SATA3-накопители в этом плане гораздо более простые и медлительные. Также при работе с графикой, фото и прочими вариантами контента важна скорость записи, потому что в момент рендера это сильно решает. Будем лишь надеяться, что данный накопитель будут продавать по адекватной стоимости и что его привезут к нам на рынок в самое ближайшее время. Всё же модель интересная, и хотелось бы узнать цену.
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