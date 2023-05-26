TeamGroup анонсировала самый быстрый в мире накопитель T-Force Z54A PCIe 5.0

Вчера компания TeamGroup официально представила твердотельный накопитель T-Force Z54A PCIe 5.0, который, безусловно, оставляет далеко позади даже самые топовые твердотельные накопители. С последовательными скоростями чтения и записи до 14,2 ГБ/сек и 11,5 ГБ/сек соответственно, T-Force Z54A является самым быстрым потребительским SSD PCIe 5.0 в мире. Правда, пока что этот накопитель не поступил в продажу, так что всё это исключительно теоретически. В отличие от других накопителей PCIe 5.0, которые используют контроллер Phison PS5026-E26, T-Force Z54A использует конкурирующее решение — контроллер IG5666 от малоизвестной компании InnoGrit. Стоит отметить, что накопители Project Nighthawk и Project Blackbird от ADATA также используют этот же контроллер, но в целом на рынке это решение встречается крайне редко.

Если верить информации компании TeamGroup, контроллер Innogrit IG5666 обеспечивает более высокую производительность, чем контроллер Phison PS5026-E26. Например, скриншот инсайдеров показывает, что T-Force Z54A достигает последовательных скорости чтения до 14 365 МБ/сек и скорости записи до 11 547 МБ/сек. Соответственно, это заметно больше, чем у любого конкурента на рынке, но вопрос в том, как такую мощность охлаждать. Ведь чем быстрее накопитель и чем быстрее он записывает или считывает данные, тем больше нагрузка на контроллер памяти, который начинает нагреваться. Так что необходимо иметь неплохо радиатор, без которого накопитель не выдержит.