TeamGroup представила радиатор для SSD в PS5

Компания TeamGroup официально представила новое решение для охлаждения твердотельного накопителя, специально разработанное для игровой консоли Sony PlayStation 5, которое может значительно снизить температуру. Дело в том, что консоль Sony PlayStation 5 оснащена слотом для обновления твердотельного накопителя, в который пользователи могут установить любой накопитель на свой выбор. Более того, практически все производители SSD выпускают модели, специально разработанные для консоли PlayStation 5 под стандарт NVMe M.2 PCIe 4.0, так что выбор у геймера просто безумный. Безусловно, под нагрузкой данные решения имеют свойство перегреваться, так что, естественно, геймерам нужно кастомное решение для охлаждения своего быстрого накопителя.

Единственное охлаждение, предлагаемое консолью Sony для SSD — это воздух, выдуваемый из выходных отверстий с помощью основного вентилятора. Поскольку это нагретый воздух от системы на кристалле, он может негативно сказаться на производительности твердотельного накопителя, так что лучше иметь дополнительное охлаждение — иначе накопитель перегреется. Соответственно, компания TeamGroup разработала новый радиатор под названием T-Force AL1, который обеспечивает более эффективное охлаждение. Его можно установить прямо в консоль и радиатор будет отводить тепло от накопителя, немного понижая общую температуру на контроллере питания и чипах памяти. Довольно интересное решение — цены пока что нет.
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