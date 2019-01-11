TechCrunch, объединяется с Segway-Ninebot и обновляет свой общий парк скутеров. Самокатная служба Lyft впервые была запущена в сентябре прошлого года в Денвере, и теперь она охватывает девять городов США. Партнерство началось как раз тогда, когда Segway-Ninebot представила свое следующее поколение скутеров - Model Max.

Предполагается, что этот новый самокат будет более устойчивым к атмосферным воздействиям и надежнее, чем предыдущие модели, что сделает его менее подверженным износу и более идеальным для совместного использования. Lyft также планирует добавить скутеры Segway-Ninebot со сменными батареями в свой парк в ближайшее время.