Telegram Premium официально представили

После анонса Telegram Premium ранее в этом месяце приложение для обмена сообщениями, наконец, развернуло платный уровень, который дает пользователям доступ к дополнительным функциям за 349 рублей в месяц. Все функции описаны в сообщении в блоге Telegram, некоторые из его основных преимуществ включают более быструю загрузку и больший максимальный размер загружаемого файла 4 ГБ (вместо стандартных 2 ГБ). Премиум-подписчики также получат вдвое больше возможностей, чем обычные пользователи. Вместо того, чтобы присоединяться к 500 каналам, подписчики ограничены 1000 каналами. То же самое касается и других функций Telegram — подписчики могут создать 20 папок чатов по 200 чатов в каждой, сохранить до 10 стикеров, закрепить до 10 чатов и добавить в Telegram всего четыре аккаунта вместо трех. Премиум-пользователи также могут иметь более длинную биографию со ссылкой.

Некоторые другие привилегии включают доступ к библиотеке стикеров Premium с более приятными полноэкранными анимациями, эксклюзивными реакциями на смайлики и анимированными изображениями профиля (вроде тех, что вы видите в Steam). Существует также преобразование текста для голосовых сообщений, если у вас нет под рукой наушников, в дополнение к инструментам управления чатом, которые позволяют вам изменить папку чата по умолчанию. О, и подписка на Premium удаляет спонсируемые сообщения в общедоступных каналах. Взгляд генерального директора Telegram Павла Дурова на уровень условно-бесплатной платформы остался неизменным с тех пор, как он впервые упомянул об этой возможности в 2020 году. В соответствии с тем, что он сказал ранее, Дуров заявил на прошлой неделе, что бесплатные функции останутся бесплатными, а новые функции не повлияют на опыт пользователей, которые не платят за подписку. Это означает, что бесплатные пользователи Telegram должны иметь возможность загружать файлы большего размера, загруженные подписчиками, а также просматривать премиум-реакции или смайлики, которые они используют.
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