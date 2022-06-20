Telegram Premium официально представили…

Некоторые другие привилегии включают доступ к библиотеке стикеров Premium с более приятными полноэкранными анимациями, эксклюзивными реакциями на смайлики и анимированными изображениями профиля (вроде тех, что вы видите в Steam). Существует также преобразование текста для голосовых сообщений, если у вас нет под рукой наушников, в дополнение к инструментам управления чатом, которые позволяют вам изменить папку чата по умолчанию. О, и подписка на Premium удаляет спонсируемые сообщения в общедоступных каналах. Взгляд генерального директора Telegram Павла Дурова на уровень условно-бесплатной платформы остался неизменным с тех пор, как он впервые упомянул об этой возможности в 2020 году. В соответствии с тем, что он сказал ранее, Дуров заявил на прошлой неделе, что бесплатные функции останутся бесплатными, а новые функции не повлияют на опыт пользователей, которые не платят за подписку. Это означает, что бесплатные пользователи Telegram должны иметь возможность загружать файлы большего размера, загруженные подписчиками, а также просматривать премиум-реакции или смайлики, которые они используют.