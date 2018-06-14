Telegram-каналы вытеснят Вконтакте с Рунета?

Ни для кого не является секретом, что в нашей стране на протяжении всего года ведется активная борьба с мессенджером Telegram, который по функциональности выходит за рамки обычного мессенджера. Успех борьбы ни нам оценивать, как и необходимость данной борьбы. Мы можем лишь отметить, что как мобильная версия приложения Telegram, так и программа для Windows продолжают успешно работать, а активная рекламная компания в рамках борьбы с мессенджером похоже лишь увеличила ее популярность. Особенностью мессенджера является возможность создавать Telegram-каналы, где достаточно часто размещается очень ценная информация, которую в других источниках не найти. Популярные телеграм каналы отслеживаются сервисами статистики и их посещаемость, активность вы можете оценить на сервисе statoscope.pro

На момент написания данной заметки в сети Интернет достаточно много новостей, сообщений о том, что того или иного пользователя Вконтакте привлекли к уголовной или административной ответственности за пост или репост того или иного сообщения. Все это привело к тому, что под настоящим профилем Вконтакте сегодня никто не сидит, либо сидит, но их активность минимальна. Наиболее активно ведут себя те пользователи, которые зарегистрированы под фейковыми аккаунтами и которые активно используют прокси-сервера для скрытия источника своей активности. Подобная тактика привела к резкому снижению популярности социальной сети Вконтакте. На данный момент отмечается прямая тенденция вытеснения сообществ данной социальной сети Telegram каналами, которые позволяют проводить не только более эффективную маркетинговую компанию, но и привлекают в качестве подписчиков достаточно прогрессивную для себя аудиторию.

Тем самым, можно констатировать, что достаточно мессенджеру Telegram сделать форму онлайн связи, комментариев для сайтов и они заменят соответствующие виджеты Вконтакте, как уже сегодня многие группы данной социальной сети заброшены из-за перераспределения времени в пользу Telegram каналов.