Telegram выпустил апдейт с важнейшей функцией

Telegram вчера анонсировал свежий апдейт, в котором есть как новые функции, так и незначительные улучшения, которые должны сделать работу мессенджера более комфортной. На этот раз в центре внимания видео — после запуска групповых видеозвонков в прошлом месяце эти сеансы теперь могут насчитывать до 1000 зрителей. Максимальное количество людей, которые могут участвовать и транслировать видеозвонок, по-прежнему составляет 30 человек, но теперь у вас появился новый инструмент для проведения онлайн-лекций, совещаний, различных мероприятий и не только. Видеосообщения теперь также будут передаваться с более высоким разрешением, и вы можете нажать на них, чтобы просмотреть клип в большем масштабе. Более того, теперь вы также можете увеличивать масштаб при записи с помощью основной камеры телефона.

Другие дополнения включают совместное использование экрана для видеозвонков один на один (со звуком с устройства, которое ведет трансляцию), возможность автоматического удаления сообщений через месяц (до этого самым длинным вариантом была неделя) и более точное рисование. Telegram также улучшил взаимодействие с пользователем, добавив анимацию для экрана с паролем и при отправке сообщений на Android (пользователи iOS уже получили эти анимации сообщений в предыдущем обновлении). Полный список изменений можно найти в блоге Telegram. Но, видимо, мессенджер постепенно переходит от обычной платформы для чатов в сторону площадки-конкурента Zoom.