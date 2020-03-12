Темная тема Google Play теперь доступна всем пользователям Android

Смартфоны работающие на операционной системе Android 10 уже несколько месяцев назад получили доступ к темной теме в Google Play. И вот теперь поисковой гигант представил альтернативный режим для устройств на более ранних версиях Android.

Пользователям нужно перейти в меню настроек, где теперь будет новый раздел «Тема». Оттуда вы можете переключаться между опциями «Светлая» и «Темная» или оставить системную настройку по умолчанию, которая соответствует родной теме вашего телефона. Dark Mode естественным образом заменяет белые элементы пользовательского интерфейса на черные и темно-серые, сохраняя при этом свои фирменные зеленые акцентные цвета.