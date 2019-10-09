Темную тему YouTube теперь можно привязать к общесистемным настройкам Android 10

Компания Google постоянно добавляет темную тему в одно из своих приложений для Android. А некоторые заголовки, в которых уже есть тема Dark, теперь обновляются и включают третий параметр, который синхронизируется с общесистемными настройками на Android 10. Последнее приложение, которое получит эту новую опцию, - YouTube.

Как только обновление попадет на устройство под управлением Android 10, список тем Dark переименуется в Appearance. Нажав на него, вы увидите три разных варианта: - Использовать тему устройства - YouTube будет следовать общесистемным настройкам, выбранным пользователем; - Светлая тема - традиционный белый фон с темным текстом; - Темная тема - черный или темно серый фон с белым текстом. Для тех, кто не знаком с темой Dark, это просто способ защитить глаза пользователя смартфона в темной комнате или ночью. Яркий белый фон может напрягать глаза и создавать неудобства для окружающих. Кроме того, есть пользователи смартфонов, которым нравится внешний вид темной темы.