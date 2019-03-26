Теперь Telegram позволяет удалять свои чаты на устройствах других людей

В последней версии Telegram, доступной на iOS и Android, теперь вы можете удалять сообщения для всех участников ваших чатов, независимо от того когда они были отправлены. Ранее Telegram предоставлял пользователям 48-часовое окно, в котором они могли удалять свои отправленные сообщения, как на своем устройстве, так и для других. Теперь вы можете полностью стереть всю историю чата как на своем устройстве, так и на его участников. Старое сообщение, о котором вы уже забыли, может быть вырвано из контекста и использовано против вас спустя десятилетия. Поспешный текст сообщения может преследовать вас в 2030 году, когда вы решите баллотироваться в мэры.

Telegram также усовершенствовал свои смайлики и поиск в GIF, а также добавил новые наборы наклеек, в которых представлены изображения Владимира Путина, Гейба Ньювелла из Valve, Снуп Догга, Райана Гослинга, Бората, Бендера и Иоланди из Die Antwoord.