TerraMaster представляет D5 Thunderbolt 3 для MacBook Pro M1

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на инновационных продуктов для хранения данных для дома, бизнеса и предприятий, представляет RAID-хранилище профессионального уровня D5 Thunderbolt 3 с идеальной совместимостью с новейшим MacBook Pro на базе чипа Apple M1.

TerraMaster D5 Thunderbolt 3 разработан для профессиональных создателей контента, которым требуется высокоскоростное хранилище большой емкости для хранения рабочих файлов. D5 Thunderbolt 3 обеспечивает отличную скорость, позволяющую без проблем передавать потоковое видео в формате 4K и редактировать видео. Благодаря поддержке macOS Monterey, пользователи новейших MacBook с процессором M1 могут получить идеальное хранилище для всех своих профессиональных нужд. Кроме того, D5 Thunderbolt 3 полностью совместим с новейшим протоколом Thunderbolt 4, чтобы обеспечить интеллектуальное рабочее пространство вместе с другими устройствами с поддержкой Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4.
Комментарии и отзывы TerraMaster D5 Thunderbolt 3
Toshiba представляет новые жесткие диски NAS серии MN09 емко…
Toshiba представляет новые жесткие диски NAS серии MN09 емкоToshiba объявляет о выпуске жесткого диска MN09, массивного дополнения емкостью 18 ТБ к линейке жестких д…
Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового…
Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового
Seagate выпустила жесткие диски Exos и IronWolf емкостью 20 …
Seagate выпустила жесткие диски Exos и IronWolf емкостью 20 Компания Seagate объявила о выпуске жестких дисков Exos и IronWolf емкостью 20 ТБ. Жесткий диск Exos X20 …
KIOXIA представляет твердотельный накопитель BG5 PCIe Gen4 N…
KIOXIA представляет твердотельный накопитель BG5 PCIe Gen4 NKIOXIA America, Inc. сегодня объявила, что расширила линейку твердотельных накопителей (SSD) PCIe 4.0, до…
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карт…
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты картЛинейка карт памяти Transcend microSDXC 300S включает версии с разным объемом. Все они соответствуют треб…
KIOXIA представляет серию портативных твердотельных накопите…
KIOXIA представляет серию портативных твердотельных накопитеKIOXIA, мировой лидер в области решений для памяти, сегодня объявила о запуске серии портативных твердоте…
Промышленные твердотельные накопители Greenliant NVMe U.2…
Промышленные твердотельные накопители Greenliant NVMe U.2Greenliant выпустила твердотельные накопители (SSD) NVMe U.2 Industrial Enterprise серии PX высокой емкос…
MSI выпускает твердотельный NVMe M.2 накопитель Spatium M390…
MSI выпускает твердотельный NVMe M.2 накопитель Spatium M390Компания MSI объявила о выпуске высокоскоростного твердотельного накопителя линейки Spatium M390 использу…
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
Обзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор карты памяти Silicon Power Superior microSDXC UHS-1 C10 V30 A2 (SP064GBSTXDA2V20SP)Обзор карты памяти Silicon Power Superior microSDXC UHS-1 C10 V30 A2 (SP064GBSTXDA2V20SP)
Обзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATAОбзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATA
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor