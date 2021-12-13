TerraMaster представляет D5 Thunderbolt 3 для MacBook Pro M1

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на инновационных продуктов для хранения данных для дома, бизнеса и предприятий, представляет RAID-хранилище профессионального уровня D5 Thunderbolt 3 с идеальной совместимостью с новейшим MacBook Pro на базе чипа Apple M1.

TerraMaster D5 Thunderbolt 3 разработан для профессиональных создателей контента, которым требуется высокоскоростное хранилище большой емкости для хранения рабочих файлов. D5 Thunderbolt 3 обеспечивает отличную скорость, позволяющую без проблем передавать потоковое видео в формате 4K и редактировать видео. Благодаря поддержке macOS Monterey, пользователи новейших MacBook с процессором M1 могут получить идеальное хранилище для всех своих профессиональных нужд. Кроме того, D5 Thunderbolt 3 полностью совместим с новейшим протоколом Thunderbolt 4, чтобы обеспечить интеллектуальное рабочее пространство вместе с другими устройствами с поддержкой Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4.