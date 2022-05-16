Tesla отказывается от планов по выходу на индийский рынок

Глобальный бренд электромобилей Tesla, приостановил свои планы по выходу на индийский рынок. Это может быть связано с неспособностью правительства Индии добиться одобрения пересмотра тарифов в сторону понижения.

Это может стать ударом по ожидаемому количеству рабочих мест, которые могут быть созданы на субконтиненте с присутствием Tesla. Индия остается крупнейшим рынком в мире, на котором отсутствует Tesla. Сильные импортные тарифы были серьезным препятствием для выхода Tesla на индийский рынок. Однако были некоторые признаки того, что он мог выйти на рынок в 2022 году. В Индии существует богатый режим стимулирования для местных производителей электромобилей, включая высокие импортные тарифы на электромобили. Эта политика затруднила проникновение на рынок иностранных электромобилей в Китае и США. Tesla планировала построить завод по производству электромобилей в Индии, но намеревалась сначала посмотреть, как ее автомобили покажут себя на рынке. В настоящее время в Индии протестировано и одобрено до 7 электромобилей Tesla. Индийское правительство через своего министра транспорта отметило, что оно хочет, чтобы Tesla производила автомобили внутри Индии, а не полагалась на импорт из Китая.