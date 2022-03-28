Tesla отзывает 947 автомобилей в США из-за задержки отображения изображения заднего вида

Tesla отзывает 947 автомобилей в Соединенных Штатах, поскольку изображение заднего вида не сразу отображается, когда пользователи начинают двигаться задним ходом, сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). Автопроизводитель сообщил, что проблема распространяется на некоторых автомобилях Model S, Model X и Model 3 2018–2019 годов оснащенные Autopilot Computer 2.5 и работающие с определенными версиями прошивки. Транспортные средства не соответствуют федеральному стандарту безопасности. Tesla выполнит беспроводное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

NHTSA заявило, что изображение с камеры заднего вида с задержкой ухудшает обзор водителя и увеличивает риск аварии. 19 декабря Tesla начала устанавливать прошивку на ограниченное количество автомобилей, и ее инструмент мониторинга парка вскоре «обнаружил ненормальную частоту перезагрузок компьютеров среди автомобилей Model 3».
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