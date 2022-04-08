Tesla отзывает почти 128 000 автомобилей в Китае из-за дефекта заднего двигателя

Tesla отозвала почти 128 000 автомобилей в Китае из-за неисправности, которая могла увеличить риск столкновения транспортных средств, заявил государственный регулятор рынка страны. В декабре Tesla продала в Китае рекордные 70 847 автомобилей, столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны брендов, таких как Nio и XPeng.

Но автопроизводитель также стал мишенью многочисленных жалоб китайских пользователей в социальных сетях на проблемы с качеством и обслуживанием, кульминацией которых стал громкий протест клиентов в автосалоне Шанхая в апреле прошлого года. В декабре Tesla отозвала почти 200 000 автомобилей из Китая из-за дефекта багажника, который увеличил риск столкновений. Китай активно поощряет продажи электрических и гибридных автомобилей за счет субсидий, стремясь к 2035 году обеспечить, чтобы большинство автомобилей работали на экологически чистой энергии. Основатель Tesla, Илон Маск в прошлом году предсказал, что Китай станет крупнейшим рынком для компании в долгосрочной перспективе, и стремится укрепить свои позиции в стране как крупнейшем в мире потребителе электромобилей.
Представлен Kia Niro 2022 года…
Представлен Kia Niro 2022 годаKia объявила о выпуске своего нового Kia Niro 2022 года, автомобиль будет доступен с рядом вариантов мощн…
Volvo заявляет, что все ее новые автомобили теперь поддержив…
Volvo заявляет, что все ее новые автомобили теперь поддерживКомпания Volvo объявила, что теперь предлагает беспроводные обновления программного обеспечения для всей …
Представлен гоночный электрический велосипед Ducati Futa…
Представлен гоночный электрический велосипед Ducati FutaDucati Futa — гоночный электрический велосипед, разработанный для быстрой и эффективной езды. Ducati пред…
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2…
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2Сегодня индийский стартап OBEN EV представил электрический мотоцикл Oben Rorr. …
Suzuki и SkyDrive подписали соглашение о разработке летающих…
Suzuki и SkyDrive подписали соглашение о разработке летающихЯпонский автопроизводитель Suzuki и компания SkyDrive, занимающаяся производством летающих автомобилей, з…
Xiaomi Automobile продемонстрирует первый прототип электромо…
Xiaomi Automobile продемонстрирует первый прототип электромоВ ноябре прошлого года стало известно, что Xiaomi будет массово производить электромобили в пекинском E-T…
Smart представила серийную версию своего компактного электри…
Smart представила серийную версию своего компактного электриSmart наконец-то готов показать серийную версию своего электрического внедорожника Concept #1 , и сегодня…
Tesla отзывает почти 128 000 автомобилей в Китае из-за дефек…
Tesla отзывает почти 128 000 автомобилей в Китае из-за дефекTesla отозвала почти 128 000 автомобилей в Китае из-за неисправности, которая могла увеличить риск столкн…
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для городаОбзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокатОбзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
Обзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для городаОбзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для города
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor