Tesla отзывает почти 128 000 автомобилей в Китае из-за дефекта заднего двигателя

Tesla отозвала почти 128 000 автомобилей в Китае из-за неисправности, которая могла увеличить риск столкновения транспортных средств, заявил государственный регулятор рынка страны. В декабре Tesla продала в Китае рекордные 70 847 автомобилей, столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны брендов, таких как Nio и XPeng.

Но автопроизводитель также стал мишенью многочисленных жалоб китайских пользователей в социальных сетях на проблемы с качеством и обслуживанием, кульминацией которых стал громкий протест клиентов в автосалоне Шанхая в апреле прошлого года. В декабре Tesla отозвала почти 200 000 автомобилей из Китая из-за дефекта багажника, который увеличил риск столкновений. Китай активно поощряет продажи электрических и гибридных автомобилей за счет субсидий, стремясь к 2035 году обеспечить, чтобы большинство автомобилей работали на экологически чистой энергии. Основатель Tesla, Илон Маск в прошлом году предсказал, что Китай станет крупнейшим рынком для компании в долгосрочной перспективе, и стремится укрепить свои позиции в стране как крупнейшем в мире потребителе электромобилей.