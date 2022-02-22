Tesla теперь принимает Dogecoin в качестве оплаты на станциях Supercharger в Санта-Монике

Tesla скоро будет принимать Dogecoin в качестве способа оплаты на своих зарядных станциях, расположенных в Санта-Монике, штат Калифорния, США, написал в Твиттере генеральный директор Илон Маск, что приведет к небольшому росту стоимости Dogecoin. Генеральный директор Tesla не уточнил, за что именно клиенты могут платить с помощью криптовалюты на основе мемов.

В декабре 2021 года Tesla начала испытания Dogecoin, продав часть своих товаров в обмен на криптовалюту. Теперь кажется, что SpaceX также тестирует платежи DOGE, поскольку Dogecoin был недавно обнаружен в исходном коде SpaceX в начале этой недели, как сообщает FX Empire. Кроме того, сам Маск недавно намекнул, что в будущем Starlink и SpaceX могут начать принимать платежи в Dogecoin. Объявление действительно показало, что стоимость Dogecoin временно выросла, прежде чем вернуться к уровням до объявления.