Компания Thermaltake анонсировала игровой стол ToughDesk 500L RGB Gaming, который представляет собой L-образную форму.

Основной стол позволяет разместить до двух мониторов, а на приставной можно поставить корпус ПК. Стол оснащен цифровым блоком управления, с помощью него можно регулировать высоту в четырех положениях.

Конструкция стола очень крепкая и надежная. Максимальная нагрузка на стол составляет до 150 кг. Встроенная система укладки кабелей сохранит пространство на рабочем месте. Игровой стол ToughDesk 500L RGB будет доступен в сентябре. На стол распространяется двухлетняя гарантия. Стоимость игрового стола не объявлена.