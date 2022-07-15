Thermaltake представила умный игровой стол ARGENT P900

Компания Thermaltake представила умный игровой стол ARGENT P900 Smart Gaming Desk. Он был разработан совместно с Studio FA Porsche.

Игровой стол ARGENT P900 предлагает разные способы регулировки высоты стола с помощью приложения iTake или интеллектуальной панели на столе. Модель можно регулировать по высоте от 70 до 100 см и имеется 4 предустановленных режима высота: 70 см, 80 см, 90 см и 100 см. Кроме того, с помощью программного обеспечения iTake и мобильного приложения RGB Desk с блоком управления пользователи могут настроить световые эффекты. Поверхность стола текстурирована углеродным волокном. Рабочее пространство позволяет разместить на столе до двух мониторов.

Стоимость и доступность игрового кресла производитель не раскрывает.