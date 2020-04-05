Thermaltake выпустила эргономичное кресло CyberChair E500. Конструкция кресла выполнена из алюминия, сетчатая поверхность обладает высокой воздухопроходимостью.

Кресло позволяет регулировать высоту и угол наклона подголовника. Основание сиденья регулируется. Высота регулируется с помощью газлифтной стойки класса 4.

Откидное положение от 90 до 177 градусов. Пятизвездочная рама рассчитана на нагрузку до 150 кг. Колеса обеспечивают плавность хода и устойчивость.

Кресло Thermaltake CyberChair E500 появится в апреле 2020 года по цене от 600 долларов.