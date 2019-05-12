Thermaltake выпустила геймерский стол с подсветкой

Компания Thermaltake представила регулируемый компьютерный стол за 1200 долларов с RGB подсветкой.

Поверхность стола выполнена из такого же материала, как коврик для мыши. Это особенно удобно, когда игра требует плавного управления мышкой. Этот «коврик» окаймлён полосками RGB, которые можно настроить на любой из 16,8 миллионов цветов. Программное обеспечение Thermaltake iTake, встроенное в стол, позволит синхронизировать подсветку с любым оборудованием, оснащенным Thermaltake RGB Plus. Оно также совместимо с технологией Razer Chroma и Amazon Alexa, для смены цветов голосовыми командами.

Сам стол кажется достаточно функциональным. Его размер (165 х 75 см) позволит расположить всё необходимое. Высота регулируется от 70 до 110 см, так что работать за компьютером будет удобно даже стоя. Стол запоминает четыре различные настройки высоты. Компания утверждает, что сталь, из которой изготовлена рама, выдерживает нагрузку до 150 кг. Благодаря специальному отсеку под задней кромкой стола провода не будут путаться и занимать всё место под ногами.