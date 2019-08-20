TikTok и Юна запустили акцию #PetBff для привлечения внимания к проблеме защиты животных

2019-08-20, Автор - Марсель Гарипов; [69]
17 августа является международным днем бездомных животных. К этому событию TikTok совместно с Юна (первый в России Центр по реабилитации животных) решила провести акцию для привлечения внимания граждан России к проблеме защиты бездомных животных. Так, за каждое новое видео с хештегом #PetBff компания TikTok будет переводить 1 рубль в Центр “Юна”. Только за прошедшие выходные видео с хэштегом #PetBff суммарно собрали больше 250 миллионов просмотров, что говорит о заинтересованности пользователей к данной проблеме.

Руководитель отдела по связям с общественностью Центра “Юна” говорит: “Мы гордимся быть частью этой компании и ценим вклад, который вносит TikTok. #PetBff помогает нам выразить нашу любовь к животным, доказывая, что помогать животным можно по-разному, и любая помощь невероятно важна”.


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